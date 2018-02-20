Московская полиция задержала студента МГУ Артема Егорова во время сбора подписей против установки фан-зоны чемпионата мира по футболу возле главного корпуса университета. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По словам очевидицы, студента задержали в университетском буфете. Полицию вызвали сотрудники охраны, сфотографировавшие студенческий билет Егорова. Предположительно студента повели в отдел полиции МГУ «для проверки документов».

В феврале полиция уже задерживала Егорова у здания университета, когда он раздавал листовки с информацией о протесте против появления фан-зоны на территории МГУ. Студента отвели в отдел полиции и отпустили без составления протокола.

Активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик кампуса.

Главное здание МГУ и общежития закроют на время проведения чемпионата мира. Для этого учебный семестр сократят, уместив шесть экзаменов в период 13-дневной сессии. Официально в университете информация об изменении сроков семестра и сессии еще не распространяется. Ожидается, что приказ об этом выйдет в середине семестра.

Источник: «ОВД-Инфо»