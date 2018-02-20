Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Сбой в Telegram

Днем в мессенджере Telegram произошел глобальный сбой. На неполадки пожаловались пользователи из России, Европы и Ирана, обратившие внимание на проблемы с отправкой и получением сообщений. Спустя 35–40 минут после начала сбоя команда Telegram сообщила о восстановлении работы мессенджера.

Неудачи Роскомнадзора

Роскомнадзор передумал закрывать доступ к YouTube за отказ хостинга удалять ролик с расследованием Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске, а также признал невостребованность закона о блокировке VPN-сервисов. По словам экспертов, у ведомства отсутствуют эффективные рычаги давления.

Дворники-призраки

В Москве завели пять уголовных дел за фиктивное оформление на работу сотрудников ГБУ «Жилищник». Коммунальщики нанимали вымышленных дворников, которым ежемесячно начислялась зарплата из городского бюджета. Из-за действий мошенников в столице не хватало рук для уборки снега.

Задержание студента МГУ

Московская полиция задержала студента Артема Егорова во время сбора подписей против установки фан-зоны чемпионата мира по футболу возле главного корпуса МГУ. Студента задержали в университетском буфете, куда полицию вызвали сотрудники охраны вуза.

Доступный Египет

Регулярное авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в начале апреля — с переходом на летнее расписание полетов. Egypt Air готова отправлять из Каира в Москву по три рейса в неделю. При этом в Каирском международном аэропорту теперь будут работать сотрудники российских служб безопасности.

Опасный рэп

Председатель Общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко призвал ограничить влияние рэпа и хип-хопа на молодежь. Создатель группы «Любэ» выразил беспокойство в связи с тем, что рэп-культура воспевает наркотики, секс, и «красивую жизнь, с этим связанную», и предложил рассмотреть возможность запрета хип-хопа в России.

Онлайн-«Мираторг»

«Мираторг» запустил в Москве собственный интернет-магазин, где можно приобрести в том числе мясо, полуфабрикаты и замороженные овощи. Сумма заказа должна быть не менее тысячи рублей. Цена доставки, действующей только в пределах МКАД, составит 350 рублей.

Лучшие мужские имена

Приложение для знакомств Tinder опубликовало самые привлекательные мужские имена в российской версии сервиса. Лидерами рейтинга стали Дмитрии, за которыми в топ-3 расположились Тимофеи и Богданы. Сервис также отметил, что интерес к профилю повышает улыбка на фото и взгляд в камеру.