В Москве завели пять уголовных дел за фиктивное оформление на работу сотрудников ГБУ «Жилищник». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Коммунальщиков заподозрили в мошенничестве в крупном размере. По версии правоохранительных органов, бюджетные учреждения нанимали на работу вымышленных дворников, которым ежемесячно начислялась зарплата из городского бюджета. Именно из-за нехватки настоящих рабочих в столице могла сложиться неблагоприятная ситуация с уборкой снега.

По словам источника телеканала, все пять дел касаются восточных районов Москвы. Так, сумма ущерба от действий коммунальных служб в Сокольниках составила от 140 до 200 тысяч рублей, а в Измайлове — почти 1 миллион рублей.

Ранее The Village рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада столетия. Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщал о случаях нападения горожан на сотрудников коммунальных служб, но полиция это опровергла. При этом в Печатниках, наоборот, рабочий грозился убить прохожего, снимавшего на фото неубранный снег. На плохую уборку также пожаловались депутаты Госдумы и посол Австралии.

Источник: РЕН ТВ