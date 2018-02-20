Третьяковская галерея представила архитектурную концепцию реконструкции здания Новой Третьяковки, разработанную голландским архитектором Ремом Колхасом.

Основным мотивом при обновлении здания на Крымском Валу станет избавление от лишних стен и наполнение пространства воздухом. Вид из окон сделают более панорамным, а лестницы в музейной части развернут на 90 градусов. «Современные люди чуть более ленивы и не в такой физической форме, как советские граждане в прежние времена, поэтому мы предлагаем эскалаторы», — добавил Колхас.

Рендер: Третьяковская галерея Рендер: Третьяковская галерея Рендер: Третьяковская галерея

Весь объем здания разделят на четыре секции: образовательный, экспозиционный и фестивальный блоки, а также блок хранения коллекции. Каждый сектор будет работать как автономное пространство, функционируя в собственном режиме. При этом во все секции, кроме блока хранения, сделают отдельные входы.

Рендер: Третьяковская галерея Рендер: Третьяковская галерея Рендер: Третьяковская галерея

Внешний облик здания практически не изменится, однако в нескольких местах фасад раскроют, чтобы можно было наблюдать за тем, что происходит внутри.

В процессе реконструкции здания Новой Третьяковки на Крымском Валу музей объединят с Центральным домом художника. После реконструкции галерея откроет свои запасники.

Источники: пресс-служба Третьяковской галереи, The Art Newspaper Russia

