Как будет выглядеть обновленное здание Новой Третьяковки
Третьяковская галерея представила архитектурную концепцию реконструкции здания Новой Третьяковки, разработанную голландским архитектором Ремом Колхасом.
Основным мотивом при обновлении здания на Крымском Валу станет избавление от лишних стен и наполнение пространства воздухом. Вид из окон сделают более панорамным, а лестницы в музейной части развернут на 90 градусов. «Современные люди чуть более ленивы и не в такой физической форме, как советские граждане в прежние времена, поэтому мы предлагаем эскалаторы», — добавил Колхас.
Весь объем здания разделят на четыре секции: образовательный, экспозиционный и фестивальный блоки, а также блок хранения коллекции. Каждый сектор будет работать как автономное пространство, функционируя в собственном режиме. При этом во все секции, кроме блока хранения, сделают отдельные входы.
Внешний облик здания практически не изменится, однако в нескольких местах фасад раскроют, чтобы можно было наблюдать за тем, что происходит внутри.
В процессе реконструкции здания Новой Третьяковки на Крымском Валу музей объединят с Центральным домом художника. После реконструкции галерея откроет свои запасники.
Источники: пресс-служба Третьяковской галереи, The Art Newspaper Russia
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