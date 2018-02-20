Москва заняла шестое место в рейтинге европейских городов будущего, составленном журналом fDi. Российская столица также стала лидером среди городов Восточной Европы.

Эксперты оценивали такие критерии, как эффективность затрат, уровень развития деловой среды, транспортную доступность, продолжительность жизни и количество жителей с высшим образованием. Так, Москва заняла второе место по качеству жизни, пятое — по благоприятности для бизнеса, и шестое — по экономическому потенциалу.

Общеевропейский список городов будущего в очередной раз возглавил Лондон, за которым следуют Дублин, Париж, Амстердам и Мюнхен. Также в топ-10 попали Франкфурт, Цюрих, Кембридж и Хельсинки.

Журнал fDi входит в британскую группу изданий Financial Times.

Источник: сайт мэрии Москвы