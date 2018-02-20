Директора ФБК арестовали на 10 суток
Симоновский районный суд Москвы распорядился арестовать на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.
Рубанова признали виновным в организации всероссийской забастовки избирателей 28 января.
По версии полиции, 25 января директор ФБК репостнул твит Алексея Навального с призывом к несанкционированной акции. Однако, по словам защиты, твит Навального был написан на несколько часов позже предполагаемого репоста.
Полиция задержала Рубанова накануне вечером в аэропорту Шереметьево.
Забастовка избирателей прошла 28 января в десятках городов России. Ее организовал штаб Алексея Навального после того, как Центризбирком не допустил политика до президентских выборов.
Источник: «Медиазона»
КомментарииПодписаться