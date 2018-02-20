Симоновский районный суд Москвы распорядился арестовать на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.

10 суток за ретвит Рубанову. За ретвит, сделанный, по мнению полиции и суда, раньше твита. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 20 февраля 2018 г.

Рубанова признали виновным в организации всероссийской забастовки избирателей 28 января.

По версии полиции, 25 января директор ФБК репостнул твит Алексея Навального с призывом к несанкционированной акции. Однако, по словам защиты, твит Навального был написан на несколько часов позже предполагаемого репоста.

Полиция задержала Рубанова накануне вечером в аэропорту Шереметьево.

Забастовка избирателей прошла 28 января в десятках городов России. Ее организовал штаб Алексея Навального после того, как Центризбирком не допустил политика до президентских выборов.

Источник: «Медиазона»