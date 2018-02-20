Ростуризм предупредил о продлении режима чрезвычайного положения на Мальдивах на 30 дней.

Ведомство рекомендовало россиянам взвешивать необходимость поездок на острова, а также избегать посещения столицы — Мале. Туроператоров вновь призвали предупреждать туристов о ситуации на Мальдивах.

В начале фераля на Мальдивах ввели 15-дневное чрезвычайное положение. Власти приняли такое решение на фоне усиливающегося политического кризиса. Его спровоцировал отказ главы республики Абдуллы Ямина выполнять распоряжение Верховного суда об освобождении политических заключенных. Предполагается, что введение ЧП упростит задержание и арест оппозиционеров.

Источник: Ростуризм