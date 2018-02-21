Шесть федеральных министерств переедут в «Москва-Сити». Переместить чиновников планируют до конца года.

Известно, что в новый офис переедут Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь. Вместе с подведомственными учреждениями госслужащие через полтора года займут все площади делового центра. «Офисов класса А в Сити скоро не будет. Как только туда переедут шесть министерств и Россельхозбанк, больших лотов в Сити не останется», — уверен старший вице-президент АКБ «Российский капитал» Виктор Лесной.

В конце прошлого года Forbes сообщил, что три министерства переедут в «Москва-Сити» и займут около 75 тысяч квадратных метров башни. Согласно договору между агентством ипотечного кредитования и «РК Строй», ответственной за проектирование и отделку пространства, цена контракта составила 8,063 миллиарда рублей.

Источник: Forbes