Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы фигурантов дела «Седьмой студии» на продление меры пресечения. Гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский останется в СИЗО, а режиссер Кирилл Серебренников и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин — под домашним арестом.

На заседании Серебренников просил пересмотреть меру пресечения хотя бы директору «Гоголь-центра»: «Бог с вами, не выпускайте меня из-под домашнего ареста. Отпустите из СИЗО Малобродского. Если вы, уважаемый суд, верите в понятие „карма“, то вы свою карму улучшите».

Между тем народной артистке России Лии Ахеджаковой не разрешили стать общественным защитником Малобродского, о чем просил сам подсудимый. При принятии решения суд сослался на отсутствие у актрисы юридических знаний.

Также Серебренников рассказал, что его отпускали на похороны матери, которые прошли 19 февраля в Ростове-на-Дону. Ранее режиссер неоднократно просил суд изменить ему меру пресечения, чтобы он мог съездить к родителям, однако каждый раз ему отказывали.

В мае у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и в здании театра прошли обыски. В Следственном комитете заявили, что мероприятия связаны с расследованием дела о хищении бюджетных средств, которые были направлены «Седьмой студии» Серебренникова в 2011–2014 годах. 23 августа режиссера отправили под домашний арест.

Также по делу проходят директор «Седьмой студии» Юрий Итин, ее бывший генпродюсер и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-главбух Нина Масляева. Свою вину признала только последняя.

Источники: «МБХ медиа», «Медуза»