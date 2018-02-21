Общество защиты интернета опубликовало январское исследование, в котором отчиталось об индексе свободы Рунета. Индекс свободы оценивает уровень ограниченности прав граждан в Сети.

Согласно исследованию, за декабрь 2017 года показатель упал на 22 пункта — с 569 до 547 баллов. Два года назад индекс равнялся 1 000 баллов. Стабильное падение индикатора продолжается с июля 2017 года. По данным специалистов, сохраняется тренд на излишнее регулирование государством интернет-пространства в России.

За отчетный месяц в мониторинг попало 32 сообщения в СМИ, связанных со свободой в российском сегменте Сети. Среди них — статья о запрете анонимных интернет-платежей и о разрешении чиновникам не отчитываться за криптовалюту.

Источник: Общество защиты интернета