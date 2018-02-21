Ростуризм призвал туроператоров информировать россиян о рисках заболевания гриппом при поездках в США.

По данным американского Минздрава, количество заболевших уже превышает норму втрое и продолжает расти. Уровень смертности от гриппа и пневмонии достигает 70 человек в неделю. Вирус очень устойчив к наиболее распространенным препаратам, а разработку новых вакцин осложняет его постоянная мутация.

Туристам, уже находящимся на территории США, советуют соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором меры по профилактике гриппа: избегать мест массового скопления людей и контактов с заболевшими, мыть руки, проветривать и убирать жилье и употреблять в пищу больше чеснока, лука и продуктов с витамином С.

Источник: Ростуризм