Администрация МГУ объявила намерение студентов встретиться с ректором вуза Виктором Садовничим «попыткой дезорганизации работы» университета. Студенты собираются передать ректору 3,5 тысячи подписей против установки фан-зоны чемпионата мира по футболу возле главного корпуса МГУ.

Инициативная группа сообщила «ОВД-Инфо», что студенты собирались дождаться ректора, не мешая работе университета. Однако руководство вуза обвинило учащихся в намерении нарушить правила внутреннего распорядка и блокировать административные помещения.

На девятом этаже главного здания МГУ, где располагается ректорат, выставили сотрудников ЧОП, отключив лифты (якобы для их замены) и закрыв одну лестницу. Также за полчаса до начала встречи с ректором туда прибыла полиция. Сейчас в корпусе работает лишь один лифт до девятого этажа, его сопровождают сотрудники ЧОП.

Накануне полиция задержала студента МГУ Артема Егорова во время сбора подписей против установки фан-зоны чемпионата мира по футболу возле главного корпуса университета.

Активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик кампуса.

Главное здание МГУ и общежития закроют на время проведения чемпионата мира. Для этого учебный семестр сократят, уместив шесть экзаменов в период 13-дневной сессии. Официально в университете информация об изменении сроков семестра и сессии еще не распространяется. Ожидается, что приказ об этом выйдет в середине семестра.

Источники: МГУ, Инициативная группа МГУ, «ОВД-Инфо»