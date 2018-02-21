Российские ученые направили президенту страны Владимиру Путину очередное письмо с просьбой вернуть самоуправление отечественной науке.

Академики составили сразу два обращения: одно — с просьбой к Владимиру Путину дать им ответ, а второе — с копией письма, отправленного два месяца назад. На этот раз подписи под ним поставили не 397, а 415 ученых.

Члены РАН продолжают жаловаться, что не могут свободно работать под руководством Федерального агентства научных организаций. «Чувство свободы, так необходимое в научном творчестве, сейчас исчезает в тисках специалистов по финансовой отчетности. Ситуация требует принятия незамедлительных мер», — написали они.

Академики считают, что только президент способен решить сложившуюся проблему.

В 2013 году в России появился академический «Клуб 1 июля», в который вошли ученые, не согласные с реформой РАН. В конце 2017 года группа из 397 академиков направила Путину жалобу на стиль работы ФАНО. Организацию охарактеризовали как некомпетентную и неработоспособную структуру. Также ученые пожаловались на «неадекватный юридический статус институтов и самой академии». Ответа от Путина они не получили. Вместо этого в ситуацию вмешалось само ФАНО.

Источник: ТАСС