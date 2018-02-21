Основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников рассказал о прекращении допросов по делу о наркотиках в пиццериях.

По словам Овчинникова, новый следователь из СВАО общался с партнером-франчайзи Станиславом Семионовым в другом тоне и сообщил, что происходящее — недоразумение. При этом сотрудник полиции заявил о погашенной судимости за мошенничество основателя «Додо пиццы», который эту информацию отрицает.

По версии владельца компании, все это было спланированной провокацией. Предположить, кто ее организовал, Овчинников не может. Он продолжает считать ситуацию подозрительной, но не станет выдвигать конкретные обвинения, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Ранее инвестор «Додо пиццы» в Люберцах Екатерина Пронина сообщила о фальсификации своей подписи в заявлении о сбыте наркотиков в заведения сети.

Следствие подозревало основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинникова и его партнера-франчайзи Станислава Семионова в «поставке наркотических средств из Латинской Америки».

Источник: Федор Овчинников