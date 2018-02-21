Комитет по архитектуре и градостроительству утвердил дизайн-проект северного вестибюля новой станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии.

Авторов работы вдохновляло название станции. Ее заполнят круглые колонны, круглый светящийся подвесной потолок и круглые светильники. Интерьеры напомнят о Савеловском направлении железной дороги, проходящем поблизости, а галерея со светодиодными панно даст помещению больше света и визуально расширит пространство.

Фасад северного вестибюля сделают стеклянным, а торцы и козырек выкрасят в салатовый цвет, чтобы подчеркнуть принадлежность станции к салатовой ветке метро. В отделке используют натуральный камень — гранит черных и серых тонов, белый и золотисто-желтый мрамор.

Станция метро «Окружная» находится в Локомотивном проезде. Северный вестибюль станции будет выходить к пересадочному узлу «Окружная». В его состав войдет одноименная станция Московского центрального кольца, железнодорожная платформа и остановка наземного транспорта.

Участок салатовой ветки метро от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской» запустят в этом году. The Village уже рассказывал, как будет выглядеть Московский метрополитен к 2025 году.

Источник: официальный сайт мэра Москвы