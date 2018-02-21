Юрий Чайка — о деградации российских следователей
Генеральный прокурор Юрий Чайка обвинил российских следователей в некомпетентности и незнании законов.
Если 20−25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов, то сейчас все очень просто — СИЗО, особый порядок, в котором сегодня рассматривается до 70 % дел. И наступает деградация
Юрий Чайка, генеральный прокурор России
Чайка подчеркнул, что на требования прокуратуры сотрудники Следственного комитета должны реагировать в законном порядке. «К сожалению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос», — посетовал генпрокурор.
Источник: РИА «Новости»
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