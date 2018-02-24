В начале февраля заработал проект Общероссийского народного фронта «Профстажировки», в рамках которого запустили всероссийскую базу стажировок по отраслям и специальностям. Программа создана на базе платформы онлайн-рекрутмента SuperJob.

Студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей помогают найти стажировку или практику в любом регионе страны. Полученный опыт поможет трудоустроиться после получения диплома.

Один из партнеров проекта, госкорпорация «Росатом», разместил около 100 предложений. Студентам первых и вторых курсов бакалавриата предлагается пройти ознакомительную однодневную практику. К производственной практике допускаются учащиеся последних курсов бакалавриата и магистранты. По итогам стажировки участники получают ежемесячную стипендию.

Источник: сайт проекта «Профстажировки»