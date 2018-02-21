Агентство PRT Edelman Affiliate опубликовало российскую часть ежегодного исследования уровня доверия к общественным институтам Trust Barometer 2018.

Согласно ему, 71 % россиян обеспокоены распространением фейковых новостей, которые могут использоваться как информационное оружие.

При этом к лидерам мнений, журналистам и представителям брендов уровень доверия россиян растет: по сравнению с 2017 годом на 12 пунктов. Это больше, чем в среднем по миру (+5).

70 % россиян считают, что новостные ресурсы больше сосредоточены на привлечении читателей, чем на освещении происходящего в мире, 66 % — что в погоне за новостным первенством страдает точность. Еще 60 % респондентов пожаловались, что многие СМИ пренебрегают информацией в угоду идеологии.

При этом в целом уровень доверия россиян ко всем общественным институтам растет.

Источник: Tj