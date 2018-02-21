Фонд борьбы с коррупцией обвинил ФАС из-за присваивания себе раскрытия картельного сговора о госзакупках в сфере медицины.

В августе 2017 года ФБК обвинил компании «Фармстор», «Диамир» и «Ваше здоровье» в фальшивой конкуренции и оформлении госконтрактов на 2,072 миллиарда рублей. Организации подчинили себе рынок и держали высокие цены, в связи с чем противоопухолевые препараты поставляли по максимальной стоимости.

По мнению фонда, чиновники знали про картель и получали за это долю в сделке. Считается также, что специально под компании создавались тендеры.

На днях УФАС Москвы возбудила против компаний дело о нарушении антимонопольного законодательства, незадолго до этого отказав в жалобе фонду. В результате у ФБК нет статуса формального заявителя в деле. В частности, активисты не могут представлять новые доказательства или заявлять ходатайства, так как все полномочия принадлежат ФАС.

При этом картель на 2 миллиарда рублей, по данным ФБК, уменьшился до 93 миллионов рублей по версии ФАС. Соответственно, административный штраф на компании-нарушители наложат в 20 раз меньше. Так получилось из-за того, что сроки давности привлечения по закону по части торгов вышли.

Источник: ФБК