Таганский суд Москвы не принял административный иск главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к Роскомнадзору.

Причиной иска стала блокировка ведомством страниц блога Навального с информацией о бизнесмене Олеге Дерипаске.

Требования заявителя основаны на несогласии с постановлением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края ограничить доступ к его страницам. «В связи с этим требования не подлежат разрешению судом в порядке административного судопроизводства», — рассказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Ранее Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор из-за попыток заблокировать его расследование о совместном отдыхе на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько и сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки.

Ведомство уже обращалось к YouTube, Instagram, The Village и другим онлайн-изданиям с требованием удалить материалы о расследовании. Во всех случаях Роскомнадзор ссылается на решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по иску Дерипаски к Рыбке.

Источник: РБК