По данным Telegram-канала «Good morning, Karl!», сотрудники ОКР и ОВД изъяли из торгового центра «Цветной» альтернативную олимпийскую форму Outlaw Moscow.

По предварительной информации, причиной изъятия стало нелегальное использование олимпийской символики.

Сейчас страница с коллекцией на сайте Outlaw Moscow не работает.

The Village

Ранее сообщалось, что бренд Outlaw Moscow и креативное агентство Dada Agency выпустили альтернативную форму, в которой могли бы выступать в Пхёнчхане российские олимпийцы. В коллекцию вошли кепки, гетры, футболки и шорты, широкие шарфы и куртки.

Агентство Dada уже рассказывало The Village об идее создания альтернативной олимпийской формы. Вместо нее официальный экипировщик сборной — компания Zasport — использовала собственную нейтральную форму в серой гамме.

Источник: telegram-канал «Good morning, Karl!»