К 2030 году Рособрнадзор планирует разработать компьютерную систему оценки творческой части ЕГЭ.

Сейчас тестируется модель сдачи информатики на компьютерах. В ведомстве планируют опробовать новую форму сдачи экзамена в 2020 году.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, в будущем в России могут полностью отказаться от бумажной формы сдачи экзаменов по всем предметам.

Источник: агентство «Москва»