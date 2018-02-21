Проверку творческой части ЕГЭ хотят доверить искусственному интеллекту
К 2030 году Рособрнадзор планирует разработать компьютерную систему оценки творческой части ЕГЭ.
Сейчас тестируется модель сдачи информатики на компьютерах. В ведомстве планируют опробовать новую форму сдачи экзамена в 2020 году.
По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, в будущем в России могут полностью отказаться от бумажной формы сдачи экзаменов по всем предметам.
Источник: агентство «Москва»
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