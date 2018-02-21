В России по требованию Генпрокуратуры закрыт доступ к сайту «МБХ медиа». Его поддерживает команда заблокированного издания «Открытая Россия».

В «МБХ медиа» заявили, что не получали уведомлений от прокуратуры и не знают о причинах блокировки.

Согласно сервису проверки ограничения доступа Роскомнадзора, основанием для блокировки стала статья 15.3 «Об информации», которая позволяет ограничивать доступ к информации организаций, признанных в России «нежелательными».

Ранее команда проекта «Открытая Россия» сообщила, что начнет работать на новом сайте Михаила Ходорковского — «МБХ медиа».

12 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России». В Генпрокуратуре решили, что ресурс распространяет призывы к массовым беспорядкам. Также под блокировку попали сайты «Вместо Путина», «Ходорковский.ру» и «Открытое право».

Источник: МБХ медиа