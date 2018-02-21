Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Каршеринг «Яндекса»

В Москве запустился сервис каршеринга «Драйв» от «Яндекса» с фиксированным и динамическим тарифами на поездки. На старте в автопарке «Драйва» значатся 750 новых автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur с установленной в них мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Зарегистрироваться в «Драйве» могут пользователи в возрасте от 21 года и со стажем вождения от двух лет.

Несвободный Рунет

Общество защиты интернета опубликовало январское исследование, в котором отчиталось об индексе свободы Рунета. Согласно ему, за декабрь 2017 года показатель упал на 22 пункта — с 569 до 547 баллов. Два года назад индекс равнялся 1 000 баллов. Стабильное падение индикатора продолжается с июля 2017 года.

Просьба Серебренникова

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы фигурантов дела «Седьмой студии» на продление меры пресечения. В частности, гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский останется в СИЗО. На заседании Серебренников просил пересмотреть меру пресечения Малобродскому: «Бог с вами, не выпускайте меня из-под домашнего ареста. Отпустите из СИЗО Малобродского. Если вы, уважаемый суд, верите в понятие „карма“, то вы свою карму улучшите».

Сессия в МГУ vs. ЧМ-2018

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал распоряжение о проведении сессии в обычные сроки. Ранее в университете планировали сократить учебный семестр и временно закрыть общежития из-за чемпионата мира по футболу.

Изъятие альтернативной олимпийской формы

21 февраля сотрудники ОКР и ОВД изъяли из торгового центра «Цветной» альтернативную олимпийскую форму Outlaw Moscow. По предварительной информации, причиной изъятия стало нелегальное использование олимпийской символики.

Блокировка сайта «МБХ медиа»

В России по требованию Генпрокуратуры закрыт доступ к сайту «МБХ медиа». Его поддерживает команда заблокированного издания «Открытая Россия». В «МБХ медиа» заявили, что не получали уведомлений от прокуратуры и не знают о причинах блокировки.