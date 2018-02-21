В 2017 году Россия заняла 135-е место в индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет международная антикоррупционная организация Transparency International.

Такое же количество баллов набрали Доминиканская республика, Гондурас, Киргизия, Лаос, Мексика, Папуа — Новая Гвинея и Парагвай. Они делят с Россией 135 строчку из 180 в рейтинге наименее коррумпированных государств.

Уже три года Россия набирает в индексе 29 баллов. При этом страна продолжает опускаться в списке. По итогам 2015 года она занимала 119-ю строчку, а по итогам 2016 — 131-ю. Это связано со вклю​чением в индекс новых государств.

На первом месте рейтинга Новая Зеландия (89 баллов), на последнем — Сомали (9 баллов).

Источник: РБК