Мировой суд Дорогомиловского района оштрафовал московский кинотеатр «Пионер» на 100 тысяч рублей за показ сатирической комедии «Смерть Сталина».

Кинотеатр признали виновным в нарушении части 1 статьи 14.58 Кодекса об административных нарушениях («Осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения»).

Суду предстоит рассмотреть еще два протокола о привлечении кинотеатра к ответственности за то же самое нарушение.

В конце января Минкультуры отозвало прокатное удостоверение комедии «Смерть Сталина». Такое решение глава ведомства Владимир Мединский объяснил наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре министр заявлял, что Минкультуры не планирует запрещать показ картины.

Кинотеатр «Пионер», принадлежащий бизнесмену Александру Мамуту, не стал отменять продажу билетов на «Смерть Сталина», после чего Минкультуры пригрозило кинотеатрам ответственностью за показ фильма. На следующий день после премьеры комедии в «Пионер» пришла полиция.

Почему «Смерть Сталина» так напугала российских чиновников, читайте в материале The Village.

Источник: «Интерфакс»