Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала чемпионат по программированию VK Cup 2018 с призовым фондом в 2,5 миллиона рублей.

Зарегистрироваться в нем могут программисты от 14 до 23 лет — как индивидуальные участники, так и команда из двух человек. Первые этапы квалификации пройдут 24 февраля и 2 марта, их проведут на платформе Codeforces. В финал чемпионата, который состоится в августе в Петербурге, попадут 20 участников. «ВКонтакте» оплатит им проезд и проживание.

Награждать призеров будут суммами, соответствующими круглым числам в двоичной системе. 1 048 576 рублей для первого места, 524 288 рублей для второго, 262 144 рубля для третьего и 131 072 рубля для мест с четвертого по восьмое.

Источник: «ВКонтакте»