«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Регулярные полеты по этим маршрутам начнутся с 1 июля.

Аэропорт Шереметьево будет отправлять самолеты в Неаполь ежедневно в 08:10. В Италии он приземляется в 11:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 12:00 и садится в Москве в 16:30.

Рейс в Верону отправится из Москвы в 07:35 и приземлится в Вероне в 10:00. Обратный рейс заберет пассажиров в 11:10 и доставит в Шереметьево в 15:30.

Источник: «Аэрофлот»