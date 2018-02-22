В ночь на 23 февраля температура воздуха в Москве впервые в этом сезоне преодолеет 20-градусную отметку и опустится до минус 20–22 градусов.

В Гидрометцентре ожидают, что среднесуточная температура опустится существенно ниже нормы. По этой причине в столичном регионе продолжит действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

Завтра днем в столице прогнозируют минус 9–11 градусов, в субботу — минус 12–14 градусов, а в воскресенье — минус 13–15 градусов. В ночь на понедельник и вторник морозы могут достигнуть минус 25–27 градусов.

Потепления следует ожидать не раньше наступления весны, предупреждают синоптики.

«Оранжевый» является четвертым из пяти уровней опасности и означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Источник: «Интерфакс»