Здание храма Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище Москвы передали в собственность Русской православной церкви.

Здание храма расположено по адресу: улица Сергея Макеева, 15, строение 1.

В финансово-хозяйственном управлении РПЦ сообщили, что работа по передаче столичных храмов Церкви будет продолжена. «В ближайшие месяцы мы планируем передать Русской церкви еще несколько храмов и церквей в разных районах города», — добавили в управлении.

Храм Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище заложен в 1819 году. Он продолжал функционировать даже после революции 1917 года. В 1945 году храм вернули Московской Патриархии. В 90-х годах в храме проводились реставрационные работы.

Источник: ТАСС