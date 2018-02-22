Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о решении установить мемориальную доску Борису Немцову. Ее разместят на доме № 3 по Малой Ордынке, где жил политик.

На заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3. Ее установят за общественные деньги при условии согласия жителей дома. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 февраля 2018 г.

С просьбой создать памятную доску к третьей годовщине убийства оппозиционера ранее обратилась журналистка Ксения Собчак. Мемориал установят на общественные деньги, если жильцы дома дадут свое согласие.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. Пистолет, из которого стреляли в оппозиционера, нашли в Москве-реке.

25 февраля в центре Москвы пройдет согласованный марш памяти Немцова.



Источник: Сергей Собянин