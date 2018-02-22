Собянин одобрил установку мемориальной доски Борису Немцову
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о решении установить мемориальную доску Борису Немцову. Ее разместят на доме № 3 по Малой Ордынке, где жил политик.
С просьбой создать памятную доску к третьей годовщине убийства оппозиционера ранее обратилась журналистка Ксения Собчак. Мемориал установят на общественные деньги, если жильцы дома дадут свое согласие.
Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. Пистолет, из которого стреляли в оппозиционера, нашли в Москве-реке.
25 февраля в центре Москвы пройдет согласованный марш памяти Немцова.
Источник: Сергей Собянин
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