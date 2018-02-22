В воскресенье, 25 февраля, в 10:00 в связи с проведением массовых мероприятий в центре Москвы перекроют несколько улиц.

Будут закрыты внутренние стороны Петровского, Рождественского, Сретенского и Страстного бульваров от дома 16 до Большой Дмитровки. Помимо этого, перекроют участок от Сретенского бульвара до дома 7 на проспекте Академика Сахарова. Движение будут возобновлять по мере прохождения колонны.

Перекрытие в связи с проведением массового мероприятия 25 февраля #Москва pic.twitter.com/xl1MXjenZ3 — Московский транспорт (@DtRoad) 22 февраля 2018 г.

В департаменте региональной безопасности сообщили The Village, что ограничения связаны с маршем памяти Бориса Немцова, который пройдет с 14:00 до 16:00. В Центре организации дорожного движения не смогли пояснить, почему улицы перекроют на четыре часа раньше.

Источник: официальный сайт мэра Москвы