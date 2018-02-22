В воскресенье в центре Москвы перекроют несколько улиц
В воскресенье, 25 февраля, в 10:00 в связи с проведением массовых мероприятий в центре Москвы перекроют несколько улиц.
Будут закрыты внутренние стороны Петровского, Рождественского, Сретенского и Страстного бульваров от дома 16 до Большой Дмитровки. Помимо этого, перекроют участок от Сретенского бульвара до дома 7 на проспекте Академика Сахарова. Движение будут возобновлять по мере прохождения колонны.
В департаменте региональной безопасности сообщили The Village, что ограничения связаны с маршем памяти Бориса Немцова, который пройдет с 14:00 до 16:00. В Центре организации дорожного движения не смогли пояснить, почему улицы перекроют на четыре часа раньше.
Источник: официальный сайт мэра Москвы
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