С 26 февраля в России частично запретят ввоз молочных продуктов из Беларуси.

Местные предприятия не смогут поставлять на отечественный рынок молоко, сыворотку, концентраты сывороточного и молочного белка, а также сливки, в том числе сухие.

Россельхознадзор считает, что ввозимые в Россию товары не отвечают требованиям безопасности. Запрет будет действовать, пока республика не обеспечит нужный уровень контроля качества продуктов. Пока ведутся переговоры с ветеринарной службой республики.

В 2017 году Россельхознадзор выявил 376 нарушения при проверке молочной продукции. В 210 случаях речь шла об остаточном присутствии запрещенных веществ. На Беларусь приходятся около 90 % всех поставок молочных продуктов в Россию.

Источник: Россельхознадзор