Бывший сторонник Навального подал документы на регистрацию «Партии прогресса»
Бывший замглавы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов отправил в министерство юстиции документы на регистрацию «Партии прогресса» и провел ее учредительный съезд.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш считает, что Серуканов пытается украсть название партии Навального, в регистрации которой Минюст отказал весной 2015 года.
Сам Навальный напомнил, почему его пути с Серукановым разошлись, и назвал его «мурзилкой».
С 2012 года «Народный альянс», а затем и «Партия прогресса» предприняли шесть попыток зарегистрироваться в Минюсте. Все они завершились отказом. В некоторых случаях — из-за формальностей вроде пропущенного пробела.
Виталий Серуканов ушел из московского штаба Навального в декабре 2017 года. Он заявил, что работа по верификации подписей в поддержку кандидата провалена, и назвал декабрьские митинги оппозиции «попыткой сгладить провал кампании новой волной задержаний сторонников».
Источник: Виталий Серуканов
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