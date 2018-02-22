Бывший замглавы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов отправил в министерство юстиции документы на регистрацию «Партии прогресса» и провел ее учредительный съезд.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш считает, что Серуканов пытается украсть название партии Навального, в регистрации которой Минюст отказал весной 2015 года.

Сам Навальный напомнил, почему его пути с Серукановым разошлись, и назвал его «мурзилкой».

Написал про "разочаровавшегося волонтёра многолетнего Серуканова". Всем будет урок. Если человек ведёт себя как мурзилка, то это всегда мурзилка. Разочаровавшиеся волонтёры так себя не ведут и воззваний "не приходите на митинг" не записывают.https://t.co/IDS276k8c8 pic.twitter.com/sThzoj5beL — Alexey Navalny (@navalny) 22 февраля 2018 г.

С 2012 года «Народный альянс», а затем и «Партия прогресса» предприняли шесть попыток зарегистрироваться в Минюсте. Все они завершились отказом. В некоторых случаях — из-за формальностей вроде пропущенного пробела.

Виталий Серуканов ушел из московского штаба Навального в декабре 2017 года. Он заявил, что работа по верификации подписей в поддержку кандидата провалена, и назвал декабрьские митинги оппозиции «попыткой сгладить провал кампании новой волной задержаний сторонников».

Источник: Виталий Серуканов