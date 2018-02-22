Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца главу компании «Стройсоюз СВ» Максима Корнеева, обвиняемого в мошенничестве при выполнении контракта на проектирование новой сцены Малого драматического театра (МДТ). Корнеев свою вину не признает.

Следствие считает, что при проектировании нового здания театра похитили более 45 миллионов рублей. Эти деньги потратили на элитные автомобили, предметы роскоши и недвижимость.

Компания «Стройсоюз СВ» была генподрядчиком строительства новой сцены. В конце 2016 года контракт с компанией расторгли. Конкурс на достройку здания выиграла компания «Трансепт групп», принадлежащая Борису Ротенбергу.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что расследование было инициировано его ведомством. «Я очень доволен, потому что два года нашей борьбы с подрядчиком этого строительства увенчались сегодня принятием жестких, радикальных мер. Театр никакого отношения к этому не имеет, и ответственность целиком и полностью будет лежать на подрядчике», — объяснил он.

Новую сцену МДТ должны ввести в эксплуатацию в 2019 году. Общая площадь здания составит 23 тысячи квадратных метров. Оно будет семиэтажным, в структуре комплекса предусмотрены подземный паркинг, сцена-трансформер, камерная сцена, три репетиционных зала, а также технические, складские и административные помещения.

Источники: пресс-служба петербургских судов, пресс-служба Минкультуры