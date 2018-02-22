На сайте «Мужчинитивы для людей» запустили алгоритм, который подбирает к понятиям в женском роде аналоги мужского рода.

С помощью генератора «уборщица» превращается в «уборщика», «Москва» — в «москвун», «москвец» или «москван», Wonderzine — в Playboy или Maxim, а «женщина» — в «человека», как и «мужчина». Про попытке мужчинизировать Путина, Собянина или Собчак сайт заявляет, что с ними и так «все нормально».

Результаты работы алгоритма можно оформить цитатой и заказать с ней футболку. Цена услуги — 1 999 рублей. Заказ обещают доставить за пять дней после оплаты.

Авторы проекта мечтают «объединить феминизм и маскулизм во имя общей победы над анахроничными порядками современного общества». На сайте указано, что он разработан Gilroy Prod. При этом оплату за футболки принимает топ-менеджер Рокетбанка Кирилл Левашов, ранее работавший в рекламном бизнесе.