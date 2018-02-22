Центр антикоррупционной политики «Яблока» пожаловался в мэрию Москвы и Федеральную антимонопольную службу на наличие признаков ценового сговора при заключении контрактов на уборку снега в столице.

По данным ЦАП, с июля 2017 года госструктуры в Москве объявили 709 торгов на уборку снега на общую сумму в 4,36 миллиарда рублей. Некоторые из них еще проводятся, но заказчики уже потратили 3,9 миллиарда рублей. В «Яблоке» полагают, что более миллиарда из них приходятся на закупки с признаками ценового сговора. Причастными к картелю считаются несколько групп компаний, которые поочередно уступали контракты друг другу. При этом за их номинальными владельцами могут стоять сами чиновники.

«Возникает впечатление, что деньги за уборку снега получают фиктивные конторы, а реально его убирают сотрудники все тех же ГБУ, то есть сами заказчики», — заявил руководитель ЦАП Сергей Митрохин. Он пообещал продолжить разбирательства, если информация об этом подтвердится.

Источник: Центр антикоррупционной политики «Яблока»