Волкова арестовали на 30 суток за репост о задержании Навального
Симоновский районный суд Москвы постановил арестовать руководителя предвыборной кампании Алексея Навального Леонида Волкова на 30 суток за неоднократное нарушение правил организации митингов.
Протокол на Волкова составили из-за двух ретвитов. Первый — с обращением Навального к школьникам от 22 января, а второй — с роликом задержания оппозиционера на забастовке избирателей 28 января. В обоих случаях в записях отсутствовали призывы присоединиться к акции, но в суде Волкова посчитали причастным к организации мероприятия.
Леонида Волкова задержали через месяц после первого ретвита в аэропорту Шереметьево, когда он собирался улететь на встречу с активистами в Уфу. Вскоре после этого в Москве задержали и самого Навального, но его отпустили. По мнению оппозиционера, к его делу вернутся на следующей неделе, когда суды закончат отмечать 23 Февраля.
Источник: Леонид Волков
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