Симоновский районный суд Москвы постановил арестовать руководителя предвыборной кампании Алексея Навального Леонида Волкова на 30 суток за неоднократное нарушение правил организации митингов.

Арест 30 суток, ну вот видите, я был прав. Увидимся 24 марта. Не скучайте. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г.

Протокол на Волкова составили из-за двух ретвитов. Первый — с обращением Навального к школьникам от 22 января, а второй — с роликом задержания оппозиционера на забастовке избирателей 28 января. В обоих случаях в записях отсутствовали призывы присоединиться к акции, но в суде Волкова посчитали причастным к организации мероприятия.

Мне кажется, я выиграл переходящий приз в номинации на самый удивительный административный арест (хотя, конечно, это ненадолго: российская Фемида умеет удивлять) — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г.

Леонида Волкова задержали через месяц после первого ретвита в аэропорту Шереметьево, когда он собирался улететь на встречу с активистами в Уфу. Вскоре после этого в Москве задержали и самого Навального, но его отпустили. По мнению оппозиционера, к его делу вернутся на следующей неделе, когда суды закончат отмечать 23 Февраля.

Источник: Леонид Волков