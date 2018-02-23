Российские и аргентинские власти провели совместную операцию против наркоторговцев, которые собирались поставить в Россию 389 килограммов кокаина в дипломатическом багаже.

Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России Виктор Коронелли сообщил аргентинским спецслужбам о 12 чемоданах с наркотиками, обнаруженных в здании местной школы. Силовики заменили кокаин мукой, после чего груз, оснащенный GPS-датчиками, направился дипломатическим рейсом в место назначения — Россию.

В итоге, в декабре 2017 года в России задержали трех подозреваемых в организации наркотрафика. По данным СМИ, среди них оказался бывший бухгалтер посольства, имя которого не называется. В Аргентине также задержали сотрудника полиции Буэнос-Айреса по имени Иван Близнюк. Из профилей в соцсетях следует, что он учился в МГУ и Санкт-Петербургском университете МВД России. Еще один участник преступной группы находится в розыске.

В России дело пока официально не прокомментировали. По словам министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.

Источник: Clarin