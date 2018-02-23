В пятницу, 23 февраля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 12:07 в Домодедове отменили 20 вылетов. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Казань, Красноярск, Омск, Ухту, Барнаул, Пензу, Ижевск и Липецк. Еще 16 рейсов задерживаются: 12 из них — в Шереметьеве, три — в Домодедове и один — во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»