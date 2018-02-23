В аэропортах Москвы отменили и задержали более 35 рейсов
В пятницу, 23 февраля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.
По состоянию на 12:07 в Домодедове отменили 20 вылетов. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Казань, Красноярск, Омск, Ухту, Барнаул, Пензу, Ижевск и Липецк. Еще 16 рейсов задерживаются: 12 из них — в Шереметьеве, три — в Домодедове и один — во Внукове.
В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.
Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.
Источник: «Яндекс.Расписания»
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