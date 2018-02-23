Роскомнадзор потребовал от сервиса «Яндекс.Дзен» ограничить доступ к каналу издания Михаила Ходорковского «МБХ медиа». На исполнение решения сервису отвели время до конца сегодняшнего дня, в противном случае его полностью заблокируют.

«Яндекс.Дзен» выполнять требование ведомства отказался. Представители сервиса заявили «Дождю», что закон не обязывает их участвовать в процессе блокировки «МБХ медиа». При этом «Яндекс» предупредил издание о получении уведомления Роскомнадзора, предоставив ему контакты ведомства.

«Мы должны были уведомить владельца канала — мы это сделали, оснований для иных действий с нашей стороны мы не видим», — подчеркнули в пресс-службе «Дзена».

В декабре Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России». В Генпрокуратуре решили, что ресурс распространяет призывы к массовым беспорядкам. Под блокировку также попали сайты «Ходорковский.ру», «Вместо Путина» и «Открытое право». Позже команда «Открытой России» сообщила, что начнет работать на новом сайте Михаила Ходорковского — «МБХ медиа». Однако Роскомнадзор заблокировал его 21 февраля.

Источники: «МБХ медиа», «Дождь»