Журналистки из парламентского пула пожаловались на домогательства со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом они рассказали «Дождю», после чего подтвердила продюсер одного из телеканалов.

По словам одной из журналисток, в прошлом году депутат от ЛДПР трогал ее за промежность, когда она задавала ему вопросы по международной повестке в его кабинете. Слуцкий также пытался выяснить, где живет девушка, а на вопрос о том, что парламентарий будет обсуждать на встрече с Марин Ле Пен, он ответил: «Тебя и твое поведение».

Продюсер, приглашавшая Слуцкого на эфир, рассказала, что депутат пытался поцеловать ее в губы и потрогать за ягодицы. Сотрудники «Дождя» подчеркнули, что о таком поведении парламентария не первый год «знает вся Госдума». Как сообщила Republic журналистка в парламентском пуле, руководство ее издания несколько лет назад подавало жалобу на Слуцкого спикеру нижней палаты.

В правоохранительные органы собеседницы «Дождя» не обращались. Одна из журналисток заявила телеканалу, что боялась предавать произошедшее огласке из-за риска потерять возможность работать в Госдуме.

Сам Слуцкий обвинения отрицает. На вопрос «Дождя» о предполагаемом домогательстве журналисток он ответил: «Пусть скажут мне. Забавно». Также депутат пригрозил телеканалу судебным иском.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал проверить эту информацию и поговорить с депутатом. «Но здесь надо смотреть цель. Может быть, он хочет у журналистов вызвать интерес к себе. Может быть, этим он хочет заставить: приходите, берите интервью», — сказал Жириновский «Дождю».

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что фракция ЛДПР поставит вопрос о лишении аккредитации журналистов «Дождя» за выпуск материала о домогательствах. Обвинения в адрес Слуцкого Лебедев назвал «грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением».

Вчерашние обвиннния от журналистов Дождя в адрес депутата ГД Леонида Слуцкого в домогательствах считаю грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением. Будем от имени фракции ставить вопрос о лишении аккредитации в ГД для этих журналистов. — Игорь Лебедев (@Russian1972) 23 февраля 2018 г.

Источники: «Дождь», Republic