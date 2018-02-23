Федерация бобслея России подтвердила обнаружение запрещенного препарата в пробе российской спортсменки Надежды Сергеевой.

Проба бобслеистки от 13 февраля была чистой, однако следующий анализ, сделанный через пять дней, показал наличие допинга. Как пояснили в федерации, речь идет о сердечном препарате, который Сергеевой не выписывали.

«Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды», — подчеркнули в организации.

На Олимпийских играх в Южной Корее Сергеева выступала в двойках и заняла 12-е место.

Ранее спортивный арбитраж лишил керлингиста Александра Крушельницкого и его супругу Анастасию Брызгалову бронзовой медали в дабл-миксте. В пробах спортсмена обнаружили следы мельдония.

Источник: Федерация бобслея России