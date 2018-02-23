Компания Airbnb в честь своего десятилетия запустила сервис Plus для аренды жилья повышенного качества.

Airbnb Plus предлагает жилье с рейтингом не ниже 4,8, проверенное партнерами компании более чем по 100 критериям, таким как чистота холодильника, грамотно расставленная мебель и наличие посуды. Хозяева при этом получают приоритет в результатах поиска, профессиональные фотографии апартаментов, консультации по дизайну и премиум-поддержку.

Кроме того, весной Airbnb планирует запустить сервис Beyond, который позволит формировать индивидуальные поездки с жильем класса люкс.

Также на сайте Airbnb появились подборки апартаментов для семейных или деловых поездок, свадеб, вечеринок, а также жилья, которое позволит пообщаться с местными жителями.

В январе Airbnb добавил функцию рассрочки при оплате бронирования.

Источник: представители Airbnb