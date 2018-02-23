Участника акции против уплотнительной застройки арестовали на семь суток
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на семь суток активиста Николая Сизикова, задержанного 18 января на акции против уплотнительной застройки на улице Кравченко.
Активиста признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции. По версии силовиков, во время митинга Сизиков расталкивал полицейских и размахивал руками.
Как рассказала активистка Татьяна Тимошкина, участвовавшая в акции, Сизиков стоял у одного из автозаков и спрашивал правоохранителей, за что они задерживают протестующих. На заседании судья задавала полицейским наводящие вопросы и мешала адвокату выступать, отметила Тимошкина.
18 января местные жители вышли на акцию против строительства жилого здания во дворе дома № 16 на улице Кравченко. Пятеро участников митинга были задержаны.
Источник: «ОВД-Инфо»
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