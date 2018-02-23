Гагаринский районный суд Москвы арестовал на семь суток активиста Николая Сизикова, задержанного 18 января на акции против уплотнительной застройки на улице Кравченко.

Активиста признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции. По версии силовиков, во время митинга Сизиков расталкивал полицейских и размахивал руками.

Как рассказала активистка Татьяна Тимошкина, участвовавшая в акции, Сизиков стоял у одного из автозаков и спрашивал правоохранителей, за что они задерживают протестующих. На заседании судья задавала полицейским наводящие вопросы и мешала адвокату выступать, отметила Тимошкина.

18 января местные жители вышли на акцию против строительства жилого здания во дворе дома № 16 на улице Кравченко. Пятеро участников митинга были задержаны.

Источник: «ОВД-Инфо»