Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя от обморожения при прогулках и работе на улице в минусовые температуры.

Ведомство советует носить свободную одежду в несколько слоев и не выходить на улицу без шапки, шарфа и варежек из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. «Прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше», — подчеркнула служба.

При замерзании следует согреться в магазине, кафе или подъезде, осмотрев потенциально уязвимые для обморожения места. Замерзшие руки можно отогреть под мышками. При этом ведомство призывает не снимать в холоде обувь с обмороженных ног, поскольку из-за их распухания обувь нельзя будет надеть. ​

Перед выходом на улицу рекомендуется плотно поесть, а на морозе — не пить спиртное и не курить. Также Роспотребнадзор напомнил, что у детей и пожилых людей теплорегуляция организма работает хуже, поэтому они наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям.

Сегодня в Москве продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. В ночь на понедельник и вторник температура может опуститься до минус 25–27 градусов.

Источник: Роспотребнадзор