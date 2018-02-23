В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на субботу, 24 февраля.

По прогнозу синоптиков, завтра днем температура воздуха в столице составит минус 10–12 градусов, а ночью морозы могут достигнуть минус 20 градусов.

В воскресенье днем в столице ожидается минус 13–15 градусов, в понедельник — до минус 17 градусов. При этом в ночь на вторник морозы могут достигнуть минус 25 градусов.

«Оранжевый» является четвертым из пяти уровней опасности и означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя от обморожения при прогулках и работе на улице в минусовые температуры.



Источник: Гидрометцентр России