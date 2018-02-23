Алексей Навальный сообщил о решении удалить из своего блога расследование о вице-премьере Сергее Приходько и олигархе Олеге Дерипаске, которое стало причиной блокировки сайта navalny.com.

«Ссылка, из-за которой заблокирован мой блог, — ее же никто не посещает, все в основном смотрят расследование в YouTube», — пояснил Навальный, отметив, что «основную программу распространения» материалов сторонники оппозиционера уже выполнили.

Политик подчеркнул, что его команда успешно сопротивлялась блокировке, поэтому 60 % людей могли заходить на сайт без VPN. Теперь Навальный намерен перенести материалы расследования на внешнюю ссылку и потребовать от Роскомнадзора снятия ограничений.

15 февраля Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального из-за расследования о Приходько и Дерипаске. При этом ведомство решило не ограничивать доступ к YouTube, отказавшемуся удалять ролик оппозиционера.

Источник: Алексей Навальный