Большой театр откроет предварительную продажу билетов на июньский блок показов балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова 24 марта.

Ближайшие показы постановки состоятся 26, 27 и 28 июня. Таким образом, приобрести билеты можно за три месяца.

Из-за повышенного спроса на балет билеты реализуются по специальной программе. Покупатель может приобрести не более двух билетов на одну из дат показа спектакля, при этом каждый билет покупается на отдельный паспорт. На билете указываются фамилии и имена зрителей. Менять указанные личные данные после покупки не разрешается — перед спектаклем у зрителей проверят оригинал паспорта, вписанного в билет.

В конце 2017 года планировалось провести очередные показы балета «Нуреев» в мае 2018 года.

Премьерные показы балета «Нуреев» об отношениях выдающихся танцовщиков XX века Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна состоялись вместо июня в декабре 2017 года. По данным СМИ, премьеру балета Серебренникова перенесли по личному указанию министра культуры Владимира Мединского. В свою очередь, Урин уточнил, что премьеру спектакля отменили из-за его неготовности. 23 августа Серебренникова отправили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» режиссера.

Ранее The Village публиковал фото и видео с финального прогона спектакля «Нуреев» в Большом театре, а также рассказывал, каким нападкам подвергались театральные проекты Кирилла Серебренникова.

Источник: ТАСС