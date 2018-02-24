Предупреждение об аномальных морозах продлили еще на день
В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на воскресенье, 25 февраля. Предупреждение держится в столице и области с 22 февраля из-за аномальных морозов.
Температура ночью с 24 на 25 февраля опустится до минус 22 градусов. Днем воздух прогреется до минус 18-15 градусов. Это на 7–10 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, ожидается небольшой снег.
«Оранжевый» является четвертым из пяти уровней опасности и означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя от обморожения при прогулках и работе на улице в минусовые температуры.
Источник: Гидрометцентр России
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