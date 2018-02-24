В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на воскресенье, 25 февраля. Предупреждение держится в столице и области с 22 февраля из-за аномальных морозов.

Температура ночью с 24 на 25 февраля опустится до минус 22 градусов. Днем воздух прогреется до минус 18-15 градусов. Это на 7–10 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, ожидается небольшой снег.

«Оранжевый» является четвертым из пяти уровней опасности и означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя от обморожения при прогулках и работе на улице в минусовые температуры.

Источник: Гидрометцентр России